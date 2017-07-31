نادي حائل الأدبي يقيم أمسية قصصية غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

يقيم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل غداً, أمسية قصصية للدكتور فهد البكر, وعبدالله الشويلان, وذلك بمقر النادي .

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنبرية علي النعام, أن هذه الفعالية تأتي تحقيقاً لأهداف النادي نحو خلق بيئة أدبية تفاعلية منتجة، ونشر الأدب باللغة العربية الفصحى، وكذلك إبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي وتوثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء, بالإضافة إلى استقطاب المبدعين والمواهب الأدبية ورعايتها وتشجيعها .

ودعا رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل بالنيابة رشيد بن سلمان الصقري, لحضور هذه الأمسية القصصية وإثراء الفعالية بما لدى الحضور من مداخلات .