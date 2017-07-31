إي باي يُطلق وظيفة البحث عن المنتجات بالصور الخريف القادم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلن متجر ” إي باي ” الشهير عن إطلاق وظيفة البحث عن المنتجات بالصور خلال فصل الخريف المقبل ، حيث يمكن للمستخدم، الذي يبحث عن قطع غيار أو شاهد قطع ملابس في مكان ما، وأعجبته أن يقوم بتصويرها للبحث عنها على المتجر الإلكتروني دون الحاجة إلى معرفة اسم المنتج أو الشركة المنتجة.

وبدلاً من ذلك يمكن تحميل صورة المنتج المرغوب أو الذي يتم البحث عنه من شبكة الإنترنت، وأكدت شركة ” إي باي ” أنها ستقوم بدمج الوظيفة الجديدة في التطبيق الخاص بها للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “ آي أو إس ” ، غير أن ميزة تحميل الصور من الويب ستكون قاصرة في البداية على التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد فقط.