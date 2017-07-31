بالفيديو .. القبض على لبنانيون " فخخوا " ماكينة عصير بأستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

نقلت الوكالات عن السلطات الأسترالية أمس الأحد، أنها أحبطت ” مؤامرة إرهابية ” من تدبير ” متشددين ” لإسقاط طائرة بقنبلة يدوية الصنع، واعتقلت 4 بمداهمات في أنحاء سيدني، من دون ذكر لأسمائم أو جنسياتهم.

وأوضحت المصادروهى أحدى الصحف الأسترالية أن أربعة لبنانيين ، رجل وابنه من عائلة وآخر وابنه من عائلة أخرى، خططوا لدس عبوة في ” ماكينة عصير ” أو فرم للحوم، مع أدوات مطبخية أخرى لنقلها في طائرة متجهه إلى مدينة بالشرق الأوسط .

وأشارت المصادر أن الأربعة لم يكونوا معروفين لمكافحة الإرهاب إلا حين تسلم إشارة استخباراتية صغيرة بشأنهم الأسبوع الماضي، وإمكانية استخدامهم لقنبلة منزلية الصنع لإسقاط طائرة على الطريقة المتطرفة، أي تفجيرها في الجو بمن عليها من ركاب