هجوم انتحاري يستهدف السفارة العراقية في كابول - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، أن ” موظفين دبلوماسيين عراقيين يشتبكان حالياً مع مسلحين داخل مبنى السفارة في كابول ” ، لافتةً إلى أنها ” عملية بطولية ” ، فيما أوفدت مبعوثاً خاصاً إلى أفغانستان للوقوف على ملابسات الحادث.

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال، إن ” اثنين من الطاقم الدبلوماسي للسفارة العراقية في كابول يشتبكون حالياً بالأسلحة الرشاشة مع العناصر الإرهابية المقتحمة للسفارة ” ، مؤكداً أنها “عملية بطولية ” .

وأضاف جمال، أن ” وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أوفد مبعوثاً خاصاً إلى أفغانستان للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، كما اتصل بالقائم بالأعمال العراقي للاطمئنان على صحته”.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم عن إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول إلى السفارة المصرية، فيما أشارت إلى استمرار محاولات إجلاء اثنين من طاقم السفارة.

وأفادت وكالة الأنباء الأفغانية ” خاما برس ” ، بوقوع اشتباكات مسلحة قرب مجمع السفارة العراقية في العاصمة كابول بعد تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية منذ قليل انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول الذي تبناه تنظيم داعش، مع مقتل جميع المهاجمين.

وكتبت الوزارة في صفحتها على فيس بوك ” انتهى الهجوم وقتل المهاجمون الأربعة ” ، بعد أكثر من أربع ساعات على بدء العملية.