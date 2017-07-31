لأول مرة .. نائب الملك يرأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يرأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد في محافظة جدة.

وتعتبر المرة الأولى التي يرأس فيها الأمير ” محمد بن سلمان ” ، جلسة مجلس الوزراء.

يُنتظر أن يتخذ المجلس عدداً من القرارات المدرجة على جدول أعماله، فيما يُتوقع إعلان تفاصيل الجلسة مغرب اليوم الإثنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً تضمن إنابة خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة في إجازته الخاصّة التي بدأت مطلع الشهر الجاري.