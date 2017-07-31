التجارة تطالب المساهمين في أرض شمال جدة بتحديث بياناتهم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب لجنة ” المساهمات العقارية ” في وزارة التجارة والاستثمار، جميع المساهمين في ” أرض شمال جدة ” ، العائدة لمكتب ” صالح بن محمد المحيميد ” ، بتحديث بياناتهم لدى البنك العربي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ 30 / 07/ 2017م، وفق ما أوضحته اللجنة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن على المساهمين زيارة موقع البنك العربي الوطني على الإنترنت، وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثَم التوجّه الى أقرب فرع من فروع البنك مصطحبين مستنداتهم الأصلية (الهوية – أصول العقود – شهادة تعريف الآيبان) وذلك تمهيداً لحصر مبالغ المساهمة.