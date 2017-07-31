استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية مما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في الوقت الذي يحوم فيه الدولار حول أقل مستوياته في عدة أشهر.

وسجل الذهب أعلى مستوى منذ 14 يونيو حزيران في المعاملات الفورية عند 1270.98 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش نزل 0.1 في المئة إلى 1267.93 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر ارتفع بنحو 1.1 في المئة الأسبوع الماضي ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1267.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.71 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 1.2 في المئة في الأسبوع الماضي مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي أيضا.

وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 935.25 دولار للأوقية بعد أن نزل بنحو 0.5 في المئة الأسبوع الماضي. وزاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 886.72 دولار للأوقية بعد أن ارتفع 3.8 في المئة الأسبوع الماضي.