إضافة 6 خدمات جديدة في النقل التعليمي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أضافت شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، 6 خدمات جديدة في نظام الرد الآلي على الرقم المجاني 8001231000، تتيح للمتصلين تنفيذ طلباتهم بأنفسهم دون الحاجة للتحدث حصرا مع موظفي مركز خدمة العملاء في الشركة.

وتأتي هذه الخدمات لتعزز الشركة جهودها في تطوير تقنيات النقل التعليمي بالمملكة وتسهيل إجراءاتها من خلال تقديم خدمة عملاء احترافية ومتميّزة وذات جودة عالية، تُراعي تطبيق أحدث أساليب التواصل مع العملاء والمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

واشتملت الخدمات الـ 6 الجديدة في نظام الرد الآلي، على إمكانية رفع المتصل طلبه عن طريق الخدمة الذاتية (self-service) دون الحاجة للتحدث مع منسوبي مركز الاتصال، سواء كان ذلك أثناء أو خارج أوقات العمل، حيث تُتيح الخدمة للمتصل اختيار نوع الشكوى والمنطقة وصفة المتصل وغيرها، من خلال التعامل فقط مع نظام الرد الآلي، كما يتيح للمتصل خدمة تسجيل رسالة صوتية (Voice note) أو تقديم اقتراح خلال عملية رفعه للبلاغ، إضافة إلى خدمة تُمكّنه من الحصول على المعلومات والاستفسارات التي يحتاجها في رسالة نصية على جواله بعد الاستماع إليها صوتياً من النظام.

وأضاف نظام الرد الآلي أيضاً، خدمة متابعة ومعرفة حالة الطلب أو الشكوى المطروحة، وخدمة تسجيل الملاحظات عند متابعة المتصل أي طلب سابق له، فضلاً عن خدمة (Pilot Message) وهي رسالة صوتية يستمع إليها المتصل تلقائياً في بداية الاتصال بالرقم المجاني، بهدف إعلامه بآخر التحديثات في نظام الرد الآلي أو جديد إنجازات ومشاريع شركة تطوير النقل التعليمي.

ويواصل مركز خدمة العملاء في الشركة، تطوير أدواته الفنية والمهنية لتلبية الاحتياجات كافة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة وفاعلية التواصل بين الشركة والمستفيدين، حيث تم إلزام جميع المتعهدين خلال العام الماضي 2016م بوضع رقم مركز خدمة العملاء على جميع الحافلات المدرسية ليتمكن أفراد المجتمع من التواصل مع الشركة عند وجود ملاحظة أو شكوى أو مقترح.

ويعمل مركز الاتصال الموحد، على تزويد المستفيدين وموظفي الشركة بمعلومات دقيقة وواضحة عن خدمة النقل التعليمي بالمملكة، ويسعى لتقديم خدمات متميزة واحترافية من خلال جميع قنوات التواصل المتاحة، فضلاً عن اتباعه آلية للرد على جميع الاستفسارات تتسم بالسرعة والشمولية، والاستفادة من ملاحظات ومرئيات المستفيدين بغرض تحسين الخدمة .