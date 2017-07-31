خرافات متداولة للعناية بالشعر تجنبيها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هناك العديد من الخرافات التي تصدقها النساء حول كيفية العناية بشعرهن، لهذا ينصح الخبراء كل إمرأة بالتوقف فوراً عن تصديق هذه الخرافات، لما تسببه من نتائج كارثية لا تؤدي إلى تلف الشعر فحسب ولكنها أيضًا تقضي على بريقه وصحته.

وبحسب رأي الخبراء، نقدم لكِ بعض هذه الخرافات المتداولة التي يتعين عليكِ تجنبها فورًِا:

الشامبو قبل البلسم

يقول خبير التجميل ويلسون : “جميعنا يتبع خطوة استعمال الشامبو قبل البلسم عند غسل الشعر. لكن للخبراء رأياً مغايراً، إذ يؤكدون أن قيامك بهذه الخطوة يحرم شعرك من النعومة والتألق؛ لأنك تؤجلين وضع البلسم والمغذيات الأخرى التي تثقل من خامة شعرك، في حين إذا وضعت البلسم أولاً وتركته على شعرك لمدة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق، فإنه سيخترق بصيلات الشعر ويحميها من أي مكونات قاسية توجد في تركيبة الشامبو”.

تعاملك مع الشعر الدهني

وعن كيفية التعامل مع الشعر الدهني، يبين فاسيكو قائلاً: ” هناك مقولة خاطئة جداً ترتكز على الإقلال من استعمال الشامبو في حال كان الشعر دهنياً، ولكن في الحقيقة ينتج الشعر الدهني كمية كبيرة من القشرة نظراً لوجود كمية كبيرة من الأوساخ التي تتراكم نتيجة الدهون الزائدة على فروة الرأس، لذا عليكِ بغسل شعرك أكثر لتتخلصي من الدهون الزائدة وبالتالي منع تكّون القشرة ” .

تجنب وضع أي منتج مع السيليكون

يوضح ويلسون قائلًا: “يضيف السيليكون طبقة رقيقة على الشعر ما يحافظ على تجاعيده لفترة طويلة، كما أنه يزيد من رطوبة الشعر وينعمه ما يسهل من تمشيطه، ولكن ليست كل أنواع السيلكون تضفي على شعرك تلك المميزات، لذا بإمكانك استخدام منتج يحتوي على الأموديميثيكون أو السيكلوميثيكون أو كليهما مع السيلكون ليزيد من نعومة وانسيابية شعرك”.

تثبيت اللون

يُقال، إذا كنتِ من صاحبات الشعر الناعم فلا مانع من غسله يوميًا، وإذا كنتِ تنوين صبغ شعرك، فاغسلي شعرك في اليوم الذي يسبق وضع الصبغة لتثبيت اللون.. ولكن خبير التجميل هيل بون يوضح العكس قائلاً: “عليك بغسل الشعر في اليوم التالي من وضع الصبغة وليس قبلها؛ لأن الزهم الموجود على فروة الرأس قد يساعدك على منع التهيج”.

الشعر المجعد

تجاهلي الشامبو إن كان شعرك مجعداً.. هذا ما تقوله الخرافات، لكن الكيميائي التجميلي نيكيتا ويلسون يقول: “قد تظنين أنك تحافظين على تجعيد شعرك بمزج العديد من الكريمات والزيوت والمواد الهلامية والموس، ولكن بمرور الوقت تخلق هذه المنتجات تراكمات تسبب الهشاشة لشعرك وتؤدي بالتالي إلى تقصفه وتطايره، لذا ينصحك الخبراء باستخدام الشامبو ولو مرة واحدة أسبوعيًا مع الكريم المرطب لمنع جفاف شعرك”.

الشعر المجعد ينمو أبطأ من الشعر المفرود

يستنكر ويلسون هذه العبارة بشدة ويقول: “ينمو الشعر بمعدل متوسط يبلغ حوالي نصف بوصة شهرياً بغض النظر عن خامته، ولكن المنحنيات الموجودة في الشعر المجعد تزيد من إحساسك بقصره”.

تمشيط الشعر بقوة كل ليلة لتوزيع الزيوت

يقول فرانشيسكا فوسكو أستاذ مساعد الأمراض الجلدية في مدرسة إيكان للطب في ماونتين سيناي: “اعلمي أن الفرشاة تسبب الاحتكاك الذي يؤدي إلى تلف شعرك وتقصفه وزيادة التهيج في فروة الرأس. بالفعل يمكنك تمشيط شعرك لتوزيع الزيوت، ما يزيد من لمعانه وبريقه، ولكن يجب أن تكون عملية التمشيط برفق ومن دون إفراط”.

غسل الشعر بالماء البارد يتركه خاليًا من التجعد

يبين ويلسون خطأ هذه المقولة فيقول: ” لا تساعدك درجة حرارة الماء على تغير نسيج شعرك، ولكن إذا أحسست بنعومة شعرك بعد غسله بالماء البارد، فقد يرجع السبب للمنتج الذي وضعته من الزيوت أو السيليكون أو البلسم وليس بسبب الماء البارد ” .