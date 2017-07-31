خطة " واتساب " لتحقيق أرباح - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسعى شركة ” واتس آب ” تحقيق الأرباح ليس عن طريق الإعلانات،لكن عن طريق الحسابات الموثقة للشركات بحيث يمكن من خلالها التواصل مع الزبائن عبر تطبيق مستقل.

وكشف واتس آب، نسخة تجريبية لنظام ويندوز موبايل تحمل رقم الإصدار 2.17.234.

وأبرز ما تقدمه النسخة هو منع استخدام الرمز التعبيري “علامة الصح”، في اسم المستخدم لأنه يبدو محجوز لوضعه بجانب الحسابات الموثقة، فيما يمكن للزبائن استخدام تطبيق واتس آب العادي المتاح حاليًا على هواتفهم للتواصل مع الشركات الذين لن يتمكنوا من تعديل بيانات الحسابات مثل الأسم والبريد الإلكتروني وموقع الويب. وستفرض واتساب أساليب معينة لمنع الشركات من إغراق الزبائن بالرسائل الدعائية المزعجة.