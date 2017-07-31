طفل عمره 10 سنوات يكتشف خطأ في أشهر متاحف بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

رصد طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، خطأ في صورة ظلية عن الديناصورات، بمتحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا.

وغير المتحف الصورة بعدما اكتشف الصبي تشارلي إدواردز، الخطأ أثناء وجوده بالمتحف الذي يحظى بشهرة عالمية في مناسبة للاحتفال بعيد ميلاده.

ووجد تشارلي الخطأ في التعليق المرفق بعرض صورة ظلية ” سلويت ” قصد بها أنها تمثل ” أوفيرابتور ” وهو ديناصور من أكلة اللحوم صغير الحجم بمنقار مثل الببغاء، وهو في الحقيقة ديناصور مختلف تمامًا، فقد استخدم فريق المتحف بطريق الخطأ صورة رسم ظلية لديناصور ” بروتوسيراتوبس ” ، وهو من أكلة الأعشاب وفي حجم الغنم.

وبحسب صحيفة ” ذا تليجراف ” البريطانية، أبلغ تشارلي والديه (ويبلغ كلاهما 29 عامًا) عن الملاحظة، وهو أن الصورة لا تنطبق على الوصف المرافق لها، ولكن كان رد فعلهما في بادئ الأمر هو التشكيك فيما قاله طفلهما؛ لأنهما لم يعتقدا أن هذه غلطة المتحف بالفعل.

ولم يستسلم الهاوي الصغير المتيم بالحفريات وألعاب الديناصورات من جميع الأشكال والأحجام؛ لذا قامت عائلته بمخاطبة المتحف بالبريد الإلكتروني لمعرفة ما إذا كان ابنهما على صواب.

وتلقت الأم ردا يؤكد أن موهبة تشارلي حقيقية لدرجة أن المتحف بعث له برسالة شكر على مجهوده.