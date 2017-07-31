" جامعة أم القرى " و " موهبة " تطلقان برنامج التدريب الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت جامعة أم القرى بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع, فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي لعام 2017م في نسخته الـ 12 بعنوان ” موهبة حيث تنتمي “, لـ 100 طالبة بالصف الأول والثاني ثانوي, وذلك بجامعة أم القرى.

واشتمل البرنامج الذي يستمر فعالياته حتى الـ 25 من الشهر الجاري، بعمادة السنة التحضيرية للمسار الطبي للطالبات بالمدينة الجامعية بالعابدية، على خمسة مسارات في جوانب التشفير، والكيمياء في المجتمع، والفيزياء المتقدمة، ومدخل العلوم الطبية والحيوية، ومسار التقنية الحيوية.

وأوضحت رئيسة برنامج موهبة 2017 في جامعة أم القرى عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتورة هبة بنت سعيد العمودي, أن رعاية المتفوقين والموهوبين وتقديرهم بما يتلاءم مع قدراتهم أصبحت ضرورة حتمية, وإستراتيجية مهمة من إستراتيجيات التنشئة في مجتمعات اليوم، مشيرةً إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع بالتعاون مع جامعة أم القرى حريصة على إقامة هذا البرنامج سنوياً إيماناً منها بأن الموهوبين في حاجة إلى رعاية متميزة تنسجم مع حاجاتهم, واستعداداتهم, وقدراتهم.

وأبانت الدكتورة العمودي أن البرنامج يستهدف 100 طالبة من طالبات الصف الأول والثاني ثانوي وسيسعى لتنمية إمكاناتهن المعرفية, والمهارية, والشخصية, والاجتماعية، وتطوير مهارات التفكير العليا لديهن, وقدرتهن على حل المشكلات، مستفيدين من مرافق جامعة أم القرى وإمكاناتها كالمعامل, والفصول الدراسية, والقاعات التدريبية في عمادة السنة التحضيرية للمسار الطبي, ومختبرات كلية الطب.