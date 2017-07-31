الحكومة الاسترالية تكشف تفاصيل جديدة في مخطط سيدني - صحيفة صدى الالكترونية

سيدني(صدى):

أكدت الحكومة الاسترالية اليوم الاثنين أن المخطط الإرهابي لإسقاط طائرة، الذي كشفته شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية، كان متطورا للغاية.

وقالت تقارير إخبارية استرالية اليوم أن الأشخاص الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مدينة سيدني بسبب مؤامرة إرهابية لتفجير طائرة ركاب هم والدان وابناهما.

ولاتزال الشرطة تستجوب الرجال الأربعة في مقر شرطة سيدني بعد اعتقالهم خلال مداهمات على منازلهم مساء السبت.

وقال رئيس الوزراء مالكولم تورنبول اليوم لشبكة ” ايه بي سي ” إن المخطط الخاص بإسقاط طائرة كان في مرحلة متقدمة قبل تدخل الشرطة، وأضاف سوف يقال إنه هذا المخطط كان له دافع إسلامي وإرهابي متطرف.

وأضاف وزير العدل مايكل كينان إن الشرطة كشفت مخططا متطورا للغاية استغرق تخطيطا مكثفا.

وأشار كينان إلى أن هذا هي المرة الـ13 التي توقف فيها السلطات هجوما إرهابيا في البلاد.