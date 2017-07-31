أبل تختبر شبكات الجيل الخامس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت أبل حصولها على موافقة لاختبار تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت من الجيل الخامس (5G).

وتهتم أبل بنطاق الأمواج قصيرة المدى 28 و39 غيغا هيرتز، بحسب تقرير “ DSLReports ”.

وحجزت لجنة الاتصالات الفدرالية هذه المجالات، الصيف الماضي، للشركات التقنية من أجل استخدامها في اختبارات شبكات الجيل الخامس 5G، لذلك فمن المنطقي أن تبدأ أبل اختبار هذه الشبكات، خاصة وأنها الشركة الرئيسة في العالم في مجال الهواتف الجوالة؛ نظرًا لوزن أجهزة آيفون في أسواق الهواتف.

وقدمت أبل طلبًا للحصول على الترخيص التجريبي في وقت سابق من هذا العام بهدف “ توفير البيانات الهندسية ذات الصلة بتشغيل الأجهزة على شبكات الجيل الخامس 5G المستقبلية لشركات الاتصالات ” ، وبعبارة أخرى: للاستعداد لإصدار أجهزة آيفون قادرة على دعم شبكات الجيل الخامس.