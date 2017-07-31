عروض مميزة على مسرح مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل فرقة نجوم السعادة الترفيهيه تقديم العروض المميزة والفقرات المنوعة والمسابقات الهادفة التي وجدت تفاعل كبير من الزائرين.

وقدمت الفرقة بقيادة قائدها الكابتن ” احمد سلامي ” مساء امس مسابقات ترفيهه للأطفال ومسابقات ذهنيه للكبار وحصل الفائزون على هدايا قيمة .

وسيحظى زراو مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع القادم بالعديد من الفعاليات المميزة ، حيث انه تم تحديد الليله الجيزانيه وحضور زهرات اطفال ومواهب ، وغيرها الكثير من الفعاليات والهدايا المميزه التي تكتمل بحضوركم.

الجدير بالذكر ان مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه من ضمن المهرجانات التي تشرف عليها مؤسسة الامير “عبدالله بن ناصر” والتي تحضى بمتابعته واهتمامه شخصياً.