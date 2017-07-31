عقاب رادع لشاب تسلل لمقابلة فتاة بمنزلها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

فقد شاب كويتي عقله، وتسلل إلى منزل مواطن من جنسيته خلسةً؛ لمقابلة ابنته؛ لتصفية خلاف ناشب بينهما، لكن الشاب الذي أقدم على فعلته المجنونة فوجئ بسيل من اللكمات التي وجّهها إليه أشقاؤها على وجهه، مغيراً العلامات المميزة لملامحه، بعدما رصدوه داخل المنزل ”.

وكشفت مصادر إعلامية أن دوريات الأمن وسيارات الطوارئ الطبية، عند وصولها للمكان عثروا على مقتحم المنزل، وقد أصيب بكسور وجراح خطيرة وكدمات، فسارع الطبيون بإسعافه إلى المستشفى، ليدخله الأطباء غرفة العناية الفائقة، حيث يتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة؛ تحسباً لأي انتقام لاحق ”.

المصدر ذكر أن مقتحم المنزل اعتدى أيضاً على أحد أشقاء الفتاة، وأصابه بجرح طوله 25 سم في الساعد، وعليه سُجلت قضية “ دخول مسكن وتبادل ضرب ” في المخفر المختص، وأحيلت إلى المباحث وجهات التحقيق؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.