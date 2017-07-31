أول تعليق لـ " مريم العتيبي " بعد إطلاق سراحها - صحيفة صدى الالكترونية

أول تعليق لـ ” مريم العتيبي ” بعد إطلاق سراحها
بعد 4 أشهر من التوقيف على خلفية قضية عائلية شهيرة تتعلق بخلاف بينها ووالدها وشقيقها،أطلق، أمس الأحد، سراح مريم العتيبي، وهنأت المملكة ، لجين الهذلول، بخروج العتيبي من السجن، قائلة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر : الحمدلله على سلامتك يا عظيمة.
وفي هذا الصدد قالت سعوديات بارزات في تويتر إنه تم الافراج عن مريم العتيبي بالفعل، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت العتيبي التي أُوقفت في منتصف أبريل الماضي، بسبب شكاوى متبادلة بينها وبين والدها وشقيقها، قد خرجت بشكل نهائي، أم أنها ستخضع للمحاكمة وهي طليقة.
وكتبت مريم العتيبي الشهيرة بلقب ” مناهل ” ، تغريدة على حسابها في تويتر، قالت فيها: ” وأخيراً وبعد مرور 104 أيام، مريم العتيبي حرة ” .
وأضافت العتيبي: خروج بدون كفالة أو حتى وجود وليّ أمر يعني بدء التطبيق الفعلي لقرار تمكين المرأة بدون وليّ ” ، في إشارة إلى منع الجهات الحكومية من طلب وليّ أمر المرأة ما لم يكن هناك سند قانوني لدى تلك الجهات تستند عليه عند طلب وليّ الأمر.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4700 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامه
القرشي[ عدد التعليقات: 1749 ] نشر منذ 3 ساعات
والله يا الليبراليات مهما حاولتوا التغلغل في مجتمعنا لزرع أفكار أسيادكم الغرب تبطون والله .
ورايح يكنسكم المجتمع كما تكنس الزبالة أكرم الله القراء .
نساء منحلات منحرفات ساقطات أخلاقيآ و فاشلات إجتماعيآ يُردن أن تشيع الفاحشة في امة محمد
صلى الله عليه وسلم لأنهن غارقات في وحل الضياع و الرذيلة .
ابو باسم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح الحال”
خالد[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 3 ساعات
مالك الا بيتك واهلك خلى المتجنسيات اشباه الهذلول وغيرها اخوك سندك وابوك تاج راسك خلي الصياعه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3854 ] نشر منذ 2 ساعتين
على كل ولي امر ان يتق الله بمحارمه ولا يخليهم يلجأون للقضاء لحل المشاكل بينهم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي ماله خير بوالديه .. ماله خير بالناس .. يامسكينة
اللهم |أرزقني بر والدي …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11833 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهاي ايش مشكلتها وايش علاقتها بالهذلول
ابو حالد[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
هذة بعد ماتشبع من نزواتها … تدور على وليها ؟؟
هم بهذة الطريقة في تصرف يعتقدون انه صحيح , لا حول ولا قوة الا بالله.
تاثير الغرب والنزوات والشهوات .لو طبقتى ماهو بالشرع لحفظ حقوق كل شخص ايا من يكن . لكن يميلون الى تطبيق مايرغبون بة… الله المستعان
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 1 ساعة
هذولي مساكين مغفلات الواحد يحزن عليهم والله المستعان
ابو طلال[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
المرأة مكانها الاصلي بيتها اما اذا حاولت ان تاتعداه على انها حرية فهذا الذي سيجعلها سلعه رخيصه . يلعب بها الاعداء كيف شائو . ارجعي لاهلك هم عزوتك بعد الله واتركي عنك كلام الليبراليه قبل ان تندمي يوم لاينفع الندم . اللهم اصلح شأن المسلمين واحفظ اعراضهم وقاتل اهل الكفر والعناد .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15866 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله المستعان
ابو مؤيد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذي الاشكال مثل البان اذا مضغته ونتهي طعم السكر ريميتها ف الزباله
همس ~[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 51 دقيقة
رحت شفت سالفتها بالقوقل ~
هالبنت بعد مشاكل مع اهلها وضرب ومشاكل بالشرطة ~
لمت عفشها وتركت لهم البيت واستأجرت شقه ~
واشتغلت كاشيره ~
وبلغ فيها والدها بهروب من المنزل ~
فقبضو عليها وحطوها بالسجن لين طلعوها أمس ~
فما نقول الا الله يصلح حالها ويستر ع بنات المسلمين ~
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13519 ] نشر منذ 47 دقيقة
وش سالفتها ذي بعد
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8853 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذي فاسده وتفكيرها فاسسد مثلها .. المفرؤض تخلوننهاا تخيس
بالسجن لين تموووووت .. 🙂
الروقي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 35 دقيقة
المفروض ابوها والا اخوها قتلوها مره وحده
خلاص السمعه تصبح على كل لسان يادفع البلاء والاولى والاجدر تصفيتها وقتلها لان هالقضية قضية تمرد على ولي الامر وقضية شرف ….
ض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 30 دقيقة
تص
قين لو تقربيلى كان من 101 يوم وانتى با القبر عظام اشرف لى من ان تجرينى للمحا كم
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6064 ] نشر منذ 26 دقيقة
مين ذي🤔?
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 24 دقيقة
يلبيه والله انها حلوه قمر
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8853 ] نشر منذ 18 دقيقة
العتبان اللي اخبرهه ان دمهم حار .. يعني في هالمسائل الغالب ماعندهم الا القتل 🙂