أول تعليق لـ " مريم العتيبي " بعد إطلاق سراحها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعد 4 أشهر من التوقيف على خلفية قضية عائلية شهيرة تتعلق بخلاف بينها ووالدها وشقيقها،أطلق، أمس الأحد، سراح مريم العتيبي، وهنأت المملكة ، لجين الهذلول‏، بخروج العتيبي من السجن، قائلة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر : الحمدلله على سلامتك يا عظيمة.

وفي هذا الصدد قالت سعوديات بارزات في تويتر إنه تم الافراج عن مريم العتيبي بالفعل، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت العتيبي التي أُوقفت في منتصف أبريل الماضي، بسبب شكاوى متبادلة بينها وبين والدها وشقيقها، قد خرجت بشكل نهائي، أم أنها ستخضع للمحاكمة وهي طليقة.

وكتبت مريم العتيبي الشهيرة بلقب ” مناهل ” ، تغريدة على حسابها في تويتر، قالت فيها: ” وأخيراً وبعد مرور 104 أيام، مريم العتيبي حرة ” .

وأضافت العتيبي: خروج بدون كفالة أو حتى وجود وليّ أمر يعني بدء التطبيق الفعلي لقرار تمكين المرأة بدون وليّ ” ، في إشارة إلى منع الجهات الحكومية من طلب وليّ أمر المرأة ما لم يكن هناك سند قانوني لدى تلك الجهات تستند عليه عند طلب وليّ الأمر.