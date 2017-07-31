الأركان التركية توقف جنوداً على الحدود مع سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أوقفت رئاسة الأركان العامة التركية، اليوم الاثنين، جنوداً أساؤوا معاملة أربعة أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا.

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان أصدرته الأركان التركية، على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر قيام جنود أتراك يسيئون معاملة أشخاص قُبض عليهم على الحدود مع سورية، أنه جرى توقيف العناصر المتورطين.

وأوضحت الأركان التركية إنه جرى توقيف الجنود الذين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال بحق أشخاص قُبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول من سورية إلى تركيا بطرق غير شرعية وتم تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية تجاههم .