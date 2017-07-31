النفط يرتفع مع توقعات بفرض عقوبات أمريكية على فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في ظل تواصل جهود ” أوبك ” لاحتواء زيادة المعروض في الأسواق، إلى جانب بحث الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا، ورغم ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.60% إلى 52.84 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 49.93 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 93.39 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار النفط.

وقالت ” أوبك ” خلال عطلة نهاية الأسبوع إن مسؤولي اللجنة الفنية التي تضم مجموعة من منتجي المنظمة وآخرين مستقلين سيجتمعون في أبوظبي خلال السابع والثامن من أغسطس لمناقشة مدى امتثال المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج.

من ناحية أخرى، أشارت ” رويترز ” إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي ردًا على انتخابات الأحد التي أجرتها كاراكاس لاختيار جمعية تأسيسية انتقدتها واشنطن وحذرت منها في وقت سابق.