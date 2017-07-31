" نجاد " يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

يواجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، اتهامات بإساءة استخدام أموال حكومية تقدر بمليارات الدولارات حين كان في منصبه، وفق لما صرح به مدعي ديوان المحاسبات فياض شجاعي.

وأضاف شجاعي في تصريحات صحفية، أن في إحدى القضايا التي ترجع إلى ولاية أحمدي نجاد الثانية بين 2009 و2013 وصلت الأموال التي أسيء استخدامها إلى أكثر من ملياري دولار، مشيرا إلى أنه تم إعلان التهم على البرلمان. ويعمل ديوان المحاسبات تحت إشراف البرلمان الإيراني.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أحمدي نجاد سيُحاكم رسميا ويواجه أحكاما قضائية أم يتعين على البرلمان الإيراني الآن اتخاذ إجراء بناء على ما توصل إليه ديوان المحاسبات.

واكتسب أحمدي نجاد شعبية بين الفقراء والمنتمين للطبقة العاملة بوعده باقتسام ثروة البلاد معهم. وكان الهدف من إصلاحات الدعم التي طُبقت خلال فترته الرئاسية الثانية توصيل الدعم إلى مستحقيه وخفض تكلفته الإجمالية التي تتحملها الحكومة.