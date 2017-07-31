أمانة نجران تواصل حملتها عن التوعية بالنظافة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تواصل أمانة منطقة نجران حملتها عن التوعية بالنظافة في منصتها بموقع ” تويتر ” ، عبر تغريدات وصور يومية بعنوان ” نجران مدينة جميلة.. بتعاونك تبقى نظيفة ” ، حيث تنشر صور تغريداتها من مواقع وأحياء متعددة في أرجاء المنطقة.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة نجران عبدالله آل فاضل, أن الحملة تبدأ ببث صباحي يومي، بحيث يحمل المحتوى صوراً لعمليات تنظيف في مواقع مختلفة من المدينة، منشورة بوسم المنطقة، وبوسم يدعو للمحافظة على النظافة، مع كتابة عنوان الحملة الثابتة ” نجران مدينة جميلة.. بتعاونك تبقى نظيفة ” .

وأفاد أن الأمانة عمدت إلى برنامج توعوي مستمر طوال العام، من أجل مشاركة المواطن والمقيم، بحيث تتوازى هذه التوعية مع عمل الأمانة الدؤوب في الحفاظ على نظافة المنطقة من خلال مشروعاتها المتعددة في هذا المجال.