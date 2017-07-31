إطلاق خاصية جديدة لمكافحة التحرش في وسائل النقل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت شركة كريم مبادرة جديدة لحماية خصوصية العملاء والحفاظ على سرية معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بهم، وذلك في سبيل مكافحة التحرش عبر منصتها.

وقالت الشركة المتخصصة في مجال خدمات نقل الركاب إنها “ اتخذت مبادرة مهمة بـ إخفاء أرقام الاتصال بين العميل والسائق، إذ لن يكون العميل مضطرًا بعد اليوم لمشاركة رقم هاتفه مع السائق رغم أنه سيتواصل معه عبر هاتفه الخاص ”.

وأضافت كريم أن فريق الهندسة التقنية التابع لها طور تقنية يستطيع فيها الطرفان – العميل والسائق – التواصل فيما بينهما دون أن يتمكن أي طرف من معرفة رقم الهاتف الشخصي للطرف الآخر، وقد بدأت الميزة التفعيل لعملاء التطبيق بالتدريج خلال الأيام القليلة الماضية.

وترى الشركة أن هذه الخاصية تعزز من خصوصية العملاء، لينتهي التواصل بين العميل والسائق مع نهاية كل مشوار، ومنع أي استغلال غير مهني لأرقام بعض العملاء بعد أن يقوموا بالاتصال بالسائق، وتساهم بشكل كبير في خفض مستويات التحرش، وإن كانت نادرة جدًا، ومعدل الشكاوى التي تقدم لخدمة العملاء.