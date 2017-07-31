شبان " طيف الخيال المغربية " يجسدون "عاصمة السياحة العربية " بعروض الظل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصلت على ” مسرح المفتاحة ” بمدينة ” أبها ” السعودية فعاليات ” الدورة الثالثة ” لـ ” مهرجان الكوميديا الدولي ” والمقرر ختامه مساء اليوم/غدٍ الثلاثاء ضمن ” مهرجان أبها يجمعنا ” المواكب لاحتفالات المدينة بلقب ” عاصمة السياحة العربية لعام 2017 ” ، حيث استمتع الجمهور بباقة متميزة من العروض تبارت في تقديمها فرقة “الشياب الكويتية” وفرقة ” موزار طيف الخيال ” المغربية، بالإضافة إلى النجم طلال الشيخي في عرض ” استاند آب كوميدي ” ، ولاقت تلك العروض استحسانًا واسعًا من جمهور المهرجان.

وشهد المهرجان مجموعة متميزة من العروض ذات النكهة العربية، حيث قدمت فرقة ” الشياب الكويتية ” عرضًا مسرحيًا على مدى ساعة ونصف، تضمن مجموعة من ” الاسكتشات ” الكوميدية الاستعراضية.

مفارقة طريفة

وحظيت عروض الفرقة التي تنوعت بين الغناء والعزف على آلات موسيقية كالغيتار والساكسفون، ضمن مشاهد استعراضية بتعليقات إيجابية من الجمهور رجالاً ونساء وأطفال، وبصفة خاصة من فئة الشباب، وهو الأمر الذي شكَّل مفارقة طريفة، دعت البعض إلى القول بأن ” الشباب ” يشاهدون عروض ” الشياب ” خوفًا على مستقبلهم!.

ويشار في هذا الصدد إلى أن فرقة ” شياب ” الكويتية برزت من خلال برنامج ” Arabs Got Talent ” وحققت نجاحًا ملحوظًا، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي, ففي قناتهم على ” اليوتيوب ” حققت أكثر من (120 مليون) مشاهدة.. وتعالج عروضها موضوعات تلامس اهتمامات المواطن العربي، وتتكون الفرقة من روميو وأليخاندرو ومارسييغو (Romeo وMerciego وAlejandro)، وهم من أصل عربي ولاتيني ويحملون الجنسية الكويتية.

” طيف الخيال ” تبدع بالظل

وفي السياق ذاته، قدَّمت فرقة عروض الظل المغربية ” موزار طيف الخيال ” فقرة تضمنت لوحات مستوحاة من الواقع العربي وجسدتها بطريقة مشوقة في إطار إنساني مؤثر, فضلاً عن تجسيدها للوحة رسمت من خلالها معالم مدينة أبها السياحية وختمتها بعبارة ” عاصمة السياحة العربية 2017 “.

وقد سبق للفرقة أن قدمت عديد من العروض المتميزة، وحصلت في مارس الماضي خلال مشاركتها في برنامج المواهب العربية ” Arabs Got Talent ” على ” الباز الذهبي ” بعد عرض مؤثر يحاكي الوضع العربي وما يتعرض له من أزمات، وأبدعت في ذلك باستخدام فن الظل.

ولاقت عروض الفرقة استحسان جمهور ” مهرجان الكوميديا الدولي ” ، خاصة من جانب العوائل التي حرصت على الإشادة بعروض الفرقة التي تأسست بمدينة طنجة ” شمال المغرب ” سنة 2014، وتضم مجموعة من الشبان أغلبهم طلبة تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا، باستثناء قائد الفرقة رضوان بوحراث أستاذ الأنشطة التربوية البالغ من العمر 32 عامًا، وبقية أعضاء الفرقة هم: أسامة وزكرياء بوحراث، أيمن بوعيشة ومحمد الرانكو، أنس ويوسف الصالحي وأنس بخات وعبدالإله اجبيلوا ومحمد رضى العابسي.

” ستاند آب كوميدي ” يواصل نجاحاته

وللعام الثاني على التوالي، واصلت فعالية ” ستاند آب كوميدي ” نجاحها، حيث استحوذ النجم الكوميديان طلال الشيخي على أنظار الجمهور، عبر فقرة متضمنة مجموعة من المواقف الكوميدية؛ المنسجة مع قيم المجتمع السعودي وضوابطه، وسط. حالة من التجاوب الكبير من جانب الجمهور.

ويشار في هذا الصدد إلى أن طلال الشيخي أحد أبرز نجوم الكوميديا الشبان في المملكة، بداية من ظهوره عبر ” مواقع التواصل الاجتماعي ” محققًا شهرةً واسعة، توجت عبر نادي ” الكوميدي كلوب ” بجدة، أحد أبرز المنصات التي ساهمت في خروج عدد من المواهب الكوميدية للعلن، أثمر قيام أول مسرح بالسعودية يقدّم ” ستاند آب كوميدي ” وعروض ” الارتجال ” والمسرح بشكل أسبوعي، ومن ثم أضحى ” الشيخي ” من أبرز نجوم فن ” ستاند آب كوميدي ” في المملكة.