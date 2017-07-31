بالصور.. أمير الباحة يزور مشروع " العويفي " السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة مشروع قرية العويفي السياحية بمدينة الباحة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المشروع مالك المشروع احمد بن عبدالله العويفي ومهندس المشروع .

ووقف سموه على مشروع فندق العويفي والذي يقع ضمن مشروع قرية العويفي السياحي واستمع الى شرح عن مشروع الفندق ” تحت الإنشاء ” والذي سيحوى على 80 غرفه بالاضافة الى عدد 10 اجنحة ملكية بالاضافة الى مطعم مطل على المدينة واستراحة مطله.

كما استمع الى شرح عن ما تحوية القرية السياحية التى تقع على مساحة 79 الف متر مربع وتتكون من عدد 60 فيلا جاهزة التسكين ومسابح ومدينة الألعاب ونادي صحي بالاضافة الى قاعات احتفالات واستقبالات وعدد من الحدائق .

وأبدى امير المنطقة تطلعه الى سرعة إنهاء مشروع الفندق وان يكون نموذجاً مميزاً يتلائم وحجم المنطقة السياحي في ظل الطلب المتزايد على كافة دور الإيواء والفنادق والمنتجعات السياحية ، داعياً سموه المستثمرين إلى أهمية المشاركة في بناء الوحدات الفندقية والسكنية لمواكبة الاحتياج السنوي المتزايد بفضل ما تحظي به المنطقة من مزايا سياحية ونمو متسارع في شتى المجالات

من جانبه قدم رجل الاعمال احمد بن عبدالله العويفي بالغ شكره وامتنانه لسمو امير المنطقة على زيارته وحرصه الدائم لمشاركة القطاع الخاص في كل ما من شانه الرقي بالمنطقة وعلى دعم المشاريع الخاصة وأكد بانه سوف يعمل وفق رؤى وتطلعات سموه نحو الارتقاء بالمشاريع السياحية ودعم الباحة في هذا الجانب .

رافق سموه نائب مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد بن عويض الوذيناني ووكيل امين منطقة الباحة المهندس خالد الصايغ ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .