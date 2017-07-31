⁠⁠⁠⁠⁠إحباط تهريب 4 آلاف قرص مخدر داخل لحوم مجمدة في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على راكب حاول تهريب 4 آلاف قرص مخدر داخل لحوم مجمدة بحقائبه لدى سفره إلى المملكة وأقر بحيازته للمخدرات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 651 والمتجهة إلى الرياض إشتبه المقدم سيد سلطان، مشرف تأمين صالة السفر فى حقيبة أحد الركاب.

وأوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، بفتح حقيبة الراكب تبين وجود كمية من اللحوم المجمدة بداخلها 4 آلاف قرص مخدر.