تشاهد منزلها القديم بواسطة " جوجل مابس " فكانت الصورة صادمة - صحيفة صدى الالكترونية

تشاهد منزلها القديم بواسطة ” جوجل مابس ” فكانت الصورة صادمة
صٌدمت شابة بريطانية ، عندما رأت والدتها المتوفاه تسقي حديقة منزلهما القديم ، في صورة من جوجل مابس .
وقالت أندرهيل في تصريحات إعلامية : أردت أن أرى التغييرات التي طرأت على بيتنا القديم في بريطانيا الذي بعناه بعد وفاة والدتي عام 2015 ” ، وأنتقلنا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية ، فقومت بتصفح خدمة ” جوجل مابس ” و ” ستريت فيوو ” المرتبطة بها، والتي تتيح زيارة الشوارع والمدن بفضل تقنية 360 درجة .
وبعدما عثرت أندرهيل على البيت الذي تقف أمامه سيدة مسنة ترتدي سروال جينز وقميصاً أبيض: تفاجأت أنها كانت والدتها المتوفاة تسقي الأزهار كعادتها .
تجدر الإشارة إلى أن سيارات تابعة لشركة ” غوغل ” تقوم بمسح تام بتقنية 360 درجة لتصوير شوارع مدن كثيرة حول العالم، وصادف وجود والدة دينيس أندرهيل في تلك اللحظة عند مرور السيارة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 2 ساعتين
فزوره هذي ؟؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى الذكريات بكل ما احتوت به
ابــــو لانــــا[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
قووووووووووية بجدددددددددد ودي اصدق بسسسسسسسسسسسسس
علي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 44 دقيقة
وصادف وجود والدة دينيس أندرهيل في تلك اللحظة عند مرور السيارة
يعني صادفة السيارة قبل ماتموت يعني قبل سنوات
ابوبدر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 21 دقيقة
ما شافتني وانا اسوق السيارة لمن مريت جنب امها 😉