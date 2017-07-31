 تشاهد منزلها القديم بواسطة " جوجل مابس " فكانت الصورة صادمة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تشاهد منزلها القديم بواسطة ” جوجل مابس ” فكانت الصورة صادمة

تشاهد منزلها القديم بواسطة ” جوجل مابس ” فكانت الصورة صادمة

تشاهد منزلها القديم بواسطة ” جوجل مابس ” فكانت الصورة صادمة
نورة الشهري(صدى):

صٌدمت شابة بريطانية ، عندما رأت والدتها المتوفاه تسقي حديقة منزلهما القديم ، في صورة من جوجل مابس .

وقالت أندرهيل في تصريحات إعلامية : أردت أن أرى التغييرات التي طرأت على بيتنا القديم في بريطانيا الذي بعناه بعد وفاة والدتي عام 2015 ” ، وأنتقلنا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية ، فقومت بتصفح خدمة ” جوجل مابس ” و ” ستريت فيوو ” المرتبطة بها، والتي تتيح زيارة الشوارع والمدن بفضل تقنية 360 درجة .

وبعدما عثرت أندرهيل على البيت الذي تقف أمامه سيدة مسنة ترتدي سروال جينز وقميصاً أبيض: تفاجأت أنها كانت والدتها المتوفاة تسقي الأزهار كعادتها .

تجدر الإشارة إلى أن سيارات تابعة لشركة ” غوغل ” تقوم بمسح تام بتقنية 360 درجة لتصوير شوارع مدن كثيرة حول العالم، وصادف وجود والدة دينيس أندرهيل في تلك اللحظة عند مرور السيارة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 2 ساعتين

فزوره هذي ؟؟؟

[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 2 ساعتين

وتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى الذكريات بكل ما احتوت به

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين

قووووووووووية بجدددددددددد ودي اصدق بسسسسسسسسسسسسس

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 44 دقيقة

وصادف وجود والدة دينيس أندرهيل في تلك اللحظة عند مرور السيارة
يعني صادفة السيارة قبل ماتموت يعني قبل سنوات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 21 دقيقة

ما شافتني وانا اسوق السيارة لمن مريت جنب امها 😉

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *