تشاهد منزلها القديم بواسطة " جوجل مابس " فكانت الصورة صادمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

صٌدمت شابة بريطانية ، عندما رأت والدتها المتوفاه تسقي حديقة منزلهما القديم ، في صورة من جوجل مابس .

وقالت أندرهيل في تصريحات إعلامية : أردت أن أرى التغييرات التي طرأت على بيتنا القديم في بريطانيا الذي بعناه بعد وفاة والدتي عام 2015 ” ، وأنتقلنا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية ، فقومت بتصفح خدمة ” جوجل مابس ” و ” ستريت فيوو ” المرتبطة بها، والتي تتيح زيارة الشوارع والمدن بفضل تقنية 360 درجة .

وبعدما عثرت أندرهيل على البيت الذي تقف أمامه سيدة مسنة ترتدي سروال جينز وقميصاً أبيض: تفاجأت أنها كانت والدتها المتوفاة تسقي الأزهار كعادتها .

تجدر الإشارة إلى أن سيارات تابعة لشركة ” غوغل ” تقوم بمسح تام بتقنية 360 درجة لتصوير شوارع مدن كثيرة حول العالم، وصادف وجود والدة دينيس أندرهيل في تلك اللحظة عند مرور السيارة.