خادم الحرمين ونائبه يهنئان رئيس بنين باليوم الوطني لبلاده - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،الرئيس باتريس تالون ، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وذلك في برقية .

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق .

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس باتريس تالون؛ معرباً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق المزيد من الرقي والازدهار.