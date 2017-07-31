التشهير والغرامة عقوبة شركة قامت بخلط البنزين بالديزل - صحيفة صدى الالكترونية

التشهير والغرامة عقوبة شركة قامت بخلط البنزين بالديزل
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار عقوبة للتشهير بشركة ” مزايا للخدمات البترولية ” بمحافظة الخبر؛ بسبب قيامها بخلط البنزين بالديزل.
كما الزمت المحكمة الجزائية بالدمام الشركة بغرامة مالية والتشهير بها في صحيفتين محليتين على نفقتها، وإصلاح كل الأضرار الناجمة عن المخالفة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله مشكلة ممكن اعنل مشروع تجارة واذا حصل خلاف بيني وبين العاملين عندي يسوون اي شيء يسبب لي الضرر ويعرضني للعقوبات وفي حالة المحطات هذي صعب متابعتها لانها تعمل اربع وعشرين ساعة ولا يمكن اظل صاحي ومتواجد اتابع اربع وعشرين ساعة جالس بالمحطة فما بالك لو عندك كذا محطة. الله المستعان