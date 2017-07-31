التشهير والغرامة عقوبة شركة قامت بخلط البنزين بالديزل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار عقوبة للتشهير بشركة ” مزايا للخدمات البترولية ” بمحافظة الخبر؛ بسبب قيامها بخلط البنزين بالديزل.

كما الزمت المحكمة الجزائية بالدمام الشركة بغرامة مالية والتشهير بها في صحيفتين محليتين على نفقتها، وإصلاح كل الأضرار الناجمة عن المخالفة.