أمريكا : إيران تمثل تهديداً للملاحة في البحر الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكر مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن إيران تمثل تهديداً للملاحة في البحر الأحمر وأنشطتها تزعزع الاستقرار في المنطقة مشيراً إلى أنه ستتخذ إجراءات لمواجهة هذة الأنشطة .

جاءت هذة الاتهامات بعد يومين على استهداف الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، عبر تفجير قارب مطاطي موجّه عن بُعد محمّل بالمتفجرات، الذي لم يسفر عن ضحايا.

وأضاف المسئؤول كما أكدنا من قبل، نحن نقوم بمراجعة شاملة لسياستنا تجاه إيران، وخلال هذه المراجعة سوف نستمر في اتخاذ الإجراءات لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة .

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات على ست شركات تابعة لمجموعة إيرانية لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ رداً على الأعمال الاستفزازية المتواصلة لطهران وآخرها تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية.