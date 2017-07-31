 بالصور.. شاب يسير على أسلاك التلفريك دون خوف - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. شاب يسير على أسلاك التلفريك دون خوف

بالصور.. شاب يسير على أسلاك التلفريك دون خوف
نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب يٌدعى ” سام فوليري ” على تحدي الصعاب ، وقرر السير أعلى مجموعة من أسلاك التلفريك على ارتفاع 30 مترا وسط تعجب ركابه بجبال الألب السويسرية .

حيث ظهر سام وهو يحاول الحفاظ على توازنه أعلى الأسلاك المعلقة ويتقدم للأمام دون خوف.

وقال ” سام ” في تصريحات إعلامية ، إنه كان يرتدي وسائل لحفظ سلامته ولا يعتبر الأمر خطيرا بل إنه بالنسبة له رياضة ممتعة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 5 ساعات

شجاع وقلبه من حجر ,,

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين

لكان فلت لمى يتقحف عشاان يبعد مكذب حقه .. ههههههه..

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