بالصور.. شاب يسير على أسلاك التلفريك دون خوف - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. شاب يسير على أسلاك التلفريك دون خوف
أقدم شاب يٌدعى ” سام فوليري ” على تحدي الصعاب ، وقرر السير أعلى مجموعة من أسلاك التلفريك على ارتفاع 30 مترا وسط تعجب ركابه بجبال الألب السويسرية .
حيث ظهر سام وهو يحاول الحفاظ على توازنه أعلى الأسلاك المعلقة ويتقدم للأمام دون خوف.
وقال ” سام ” في تصريحات إعلامية ، إنه كان يرتدي وسائل لحفظ سلامته ولا يعتبر الأمر خطيرا بل إنه بالنسبة له رياضة ممتعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 5 ساعات
شجاع وقلبه من حجر ,,
عاشق ومجروح[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
لكان فلت لمى يتقحف عشاان يبعد مكذب حقه .. ههههههه..