بالصور.. شاب يسير على أسلاك التلفريك دون خوف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب يٌدعى ” سام فوليري ” على تحدي الصعاب ، وقرر السير أعلى مجموعة من أسلاك التلفريك على ارتفاع 30 مترا وسط تعجب ركابه بجبال الألب السويسرية .

حيث ظهر سام وهو يحاول الحفاظ على توازنه أعلى الأسلاك المعلقة ويتقدم للأمام دون خوف.

وقال ” سام ” في تصريحات إعلامية ، إنه كان يرتدي وسائل لحفظ سلامته ولا يعتبر الأمر خطيرا بل إنه بالنسبة له رياضة ممتعة.