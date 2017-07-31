إغلاق 3 محلات ومصادرة 60 كيلو خضار فاسدة في صامطة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نفذ قسم إدارة الخدمات ببلدية صامطة جولات رقابية على الورش والمطاعم والمحال الغذائية وأسواق الخضار بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي أن الفرق نفذت جولاتها على عدد من المطاعم والمحلات المنتشرة داخل المحافظة التي تقدم الخدمات الغذائية والصحية للمواطنين والمقيمين تم خلالها تحرير 7 مخالفات وإغلاق 3 محلات مخالفة ومصادرة ما يقارب 60 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه غير الصالحه للاستهلاك الآدمي .