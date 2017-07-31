" سامية " خانت زوجها مع جارها انتقاما لزواجه من صديقتها - صحيفة صدى الالكترونية

” سامية ” خانت زوجها مع جارها انتقاما لزواجه من صديقتها
خانت امرأة -36 عاما- زوجها مع جارها، انتقاما منه بعدما تزوج من صديقتها.
وقالت الزوجة التي تدعى ” سامية ” ، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، في القاهرة، :” خونته عشان أكسر نفسه وأحس أنى ست وأرد له القل “.
وروت سامية القصة قائلة : ” بدأت قصتى بالتعرف على جارتى سهيلة فصادقتها وكنت أعتبرها من أهل المنزل وهى الأخرى كانت تجلس وتضحك مع زوجى وأطفالى دون حرج إلى أن علمت فجأة بطلاقها لأنها لا تنجب ” .
وأضافت: ” فى يوم وجدت زوجى يعلمنى بموعد زواجه دون مقدمات ويخبرنى أن صديقتى هى العروس وأجبرنى أن أترك شقتى وأعيش فى غرفتين بالدور الأرضي بعد أن سلب منى طفلى”.
وتابعت:” لم أتمالك نفسي من الصدمة وأنا أنظف لها شقتى وعلمت أنها انفصلت عن زوجها لتتزوج زوجى وأنا لا أستطيع الطلاق بسبب عدم امتلاكى دخل أنفق منه على نفسي “.
واستطردت :” خلال 4 سنوات عشت محرومة من أى حقوق حتى تقرب لى جارى وقدم لى الحنان فذهبت إليه وقررت رد الخيانة لزوجى “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ باالله من حالكم ,,
عاشق ومجروح[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
حمقااااء يعني بعتي نفسك وقبل ذلك (( الزنبعه)) لجاارك بدوون مقدمات وتقولي انتقمت يااخبله غلط كذاا ليتك طلبتي الطلااق وتزوجتي جاارك كاان افضل يااحلوه ..
رعد[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماكسرتي الا نفسك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3851 ] نشر منذ 1 ساعة
مصر كلها جرايم
abdul[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 42 دقيقة
هو تزوج… وهي زنت. وفرحانة قَوِي علشان كسرت نفس جوزها واحست بأنها ست. وقبْل الزنا مع جارها كانت تشعر بانها بغلة ولّا كلبة؟ فكرة جهنّميّة من آيات شيطانية.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 27 دقيقة
اهل العقول براحة