" سامية " خانت زوجها مع جارها انتقاما لزواجه من صديقتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خانت امرأة -36 عاما- زوجها مع جارها، انتقاما منه بعدما تزوج من صديقتها.

وقالت الزوجة التي تدعى ” سامية ” ، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، في القاهرة، :” خونته عشان أكسر نفسه وأحس أنى ست وأرد له القل “.

وروت سامية القصة قائلة : ” بدأت قصتى بالتعرف على جارتى سهيلة فصادقتها وكنت أعتبرها من أهل المنزل وهى الأخرى كانت تجلس وتضحك مع زوجى وأطفالى دون حرج إلى أن علمت فجأة بطلاقها لأنها لا تنجب ” .

وأضافت: ” فى يوم وجدت زوجى يعلمنى بموعد زواجه دون مقدمات ويخبرنى أن صديقتى هى العروس وأجبرنى أن أترك شقتى وأعيش فى غرفتين بالدور الأرضي بعد أن سلب منى طفلى”.

وتابعت:” لم أتمالك نفسي من الصدمة وأنا أنظف لها شقتى وعلمت أنها انفصلت عن زوجها لتتزوج زوجى وأنا لا أستطيع الطلاق بسبب عدم امتلاكى دخل أنفق منه على نفسي “.

واستطردت :” خلال 4 سنوات عشت محرومة من أى حقوق حتى تقرب لى جارى وقدم لى الحنان فذهبت إليه وقررت رد الخيانة لزوجى “.