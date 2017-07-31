بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة تؤدي لتجاهل العروس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة تؤدي لتجاهل العروس
أثارت شقيقة عريس غيرة العروس ، بعدما خطفت منها الأضواء في ليلتها بوصلة رقص اجتذبت حولها أغلب الحضور الذين تجاهلوا وجود العروس.
وظهرت العروس في الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، وهي حزينة ومنعزلة في ” الكوشة ” ، وبدت ملامح الضيق والغيرة على وجه العروس التي أكتفت بمتابعة ما يحدث وتوجيه نظرات نارية تجاه الفتاة التي أفسدت عليها ليلة عمرها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 2 ساعتين
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عاشق ومجروح[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جد حقيرة ليش كذااا ,, حرام عليهاا خربت عرسهاا برقصهاا ,, طيب احنا بزواج السعودين اذا الكوشه ماطااحت من الرقص يعتبر عزااء مااهو زوااج وتجي ع العروس وهي مستانسة ومبسوطة وتقوول تاابعواا الرقص ابي الكوشه تنهز حشى تقوول بالفلبين كلش زلاازل ماهو بزوااج ,,, والاخت زعلانه عشاان وحده بس رقصت ,, هههههههه ,, لاا واغلب الي يرقصوون اصغر واجمل من العروس والعرووس تقول كأنها (( عبده )) ومع ذلك مبسوطة وفرحاانة وااصلي (( يااعبده )) لايهزك ريح ..
رعد[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو ماهي متزوجه تتزوج قريب -والله اعلم-عيون الامهات عليها-
نهار السلام[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 1 ساعة
على قولة اخواننا المصريين . . . فرح بيئه
ولا النسوان هذي طبايعهن وافعالهن لاجديد ، ، ،
رعد[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتنا نتعلم من الاولين كانو يقولون -لاتطلق رصاصتك الا لهدف-ولا –احزم زهابك ليوم الحاجه-واليوم الرصاص في الهواء والريال في الخلاء -والجهل بعواقب الامور متفشي -الله يرحم حالنا-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 1 ساعة
الموسيقى ليست الاصليه ……….. مدخله على المقطع
همس ~[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزموها من ابسط حقوقها ترقص وتستانس 💃🏼~
والعروسه بالطقاق 😂 ~
اصلا لو انها حلوه وعندها ثقه بالنفس~
مَ جلست جلسة الانكسار من الغيره 😏 ~
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10036 ] نشر منذ 44 دقيقة
كلو فبركه والخبر مفبرك والموسيقى مفبركه والعروس عادي جالسه زي الملكه والباقي زي الجواري يرقصون بس بصراحه مزززززززززه الي شعرها زي ابطال الديجتل😋😂