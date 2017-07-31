بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة تؤدي لتجاهل العروس - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت شقيقة عريس غيرة العروس ، بعدما خطفت منها الأضواء في ليلتها بوصلة رقص اجتذبت حولها أغلب الحضور الذين تجاهلوا وجود العروس.

وظهرت العروس في الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، وهي حزينة ومنعزلة في ” الكوشة ” ، وبدت ملامح الضيق والغيرة على وجه العروس التي أكتفت بمتابعة ما يحدث وتوجيه نظرات نارية تجاه الفتاة التي أفسدت عليها ليلة عمرها.