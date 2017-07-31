بالصور.. جدة كورية تتحول لنجمة يوتيوب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

صارت جدة كورية تُدعى ” بارك ماكري ” عمرها 71 عاماً ، نجمة عبر موقع يوتيوب بعدما أدركت أن الحياة يمكنها أن تبدأ بعد السبعين من العمر.

وتمتلك ماكري 300 ألف متابع عبر قناتها على يوتيوب، وتقدم من خلالها نصائح الجمال والمكياج بتشجيع من حفيدتها التي أطلقت لها القناة.

وقالت ماكري في تصريحات اعلامية : إنها كانت تعتقد أن حياتها انتهت عند السبعين من عمرها لكن ما إن بدأت في نشر مقاطع الفيديو وتلقى الاستحسان على أعمالها حتى شعرت بأن حياتها بدأت للتو، ولديها أيضا 100 ألف متابع لصورها عبر إنستجرام.