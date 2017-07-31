بالصور.. جدة كورية تتحول لنجمة يوتيوب - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. جدة كورية تتحول لنجمة يوتيوب
صارت جدة كورية تُدعى ” بارك ماكري ” عمرها 71 عاماً ، نجمة عبر موقع يوتيوب بعدما أدركت أن الحياة يمكنها أن تبدأ بعد السبعين من العمر.
وتمتلك ماكري 300 ألف متابع عبر قناتها على يوتيوب، وتقدم من خلالها نصائح الجمال والمكياج بتشجيع من حفيدتها التي أطلقت لها القناة.
وقالت ماكري في تصريحات اعلامية : إنها كانت تعتقد أن حياتها انتهت عند السبعين من عمرها لكن ما إن بدأت في نشر مقاطع الفيديو وتلقى الاستحسان على أعمالها حتى شعرت بأن حياتها بدأت للتو، ولديها أيضا 100 ألف متابع لصورها عبر إنستجرام.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله ماهي جدة لي والا كان تبريت منها ,,
,, هذي بدت عندها سنين المراهقه ,, اعقبي ياالكهلة المخرفه ,,
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 4 ساعات
جميل جدااااااااااااا ان يعيش الانسان حياته بطريقة ايجابية
بعيدا عن الحزن والهم واضح ان الفتاة تريد ان ترفه عن جدتها وتبعد عنها هم الوحدة
الذي تعيشه بمفردها وتجعل الناس الاخرين يشاركونها حياتها
همس ~[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات
جده ونيسه 😍
حلو انها لقت شيء بالحياه يسعدها ~
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 3 ساعات
يعيشو حياتهم بكل بساطه واريحيه