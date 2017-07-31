المعارضة السورية تقصف تمركزات قوات النظام في ريف دمشق - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قصفت فصائل المعارضة السورية تمركزات ومواقع لقوات النظام السوري في الريف الجنوبي الشرقي لدمشق بعدد من القذائف والصواريخ .

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة .

وأشار المرصد إلى أن قرية الزكاة بريف الشمالي لحماة تعرضت لقصف عنيف من قبل قوات النظام ، وذلك بالتزامن مع تنفيذ طائرات حربية غارات على مناطق في ريف حماة الشرقي .

على جانب آخر تواصلت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش في حي نزلة شحادة ومحاور أخرى في المدينة القديمة بالرقة .