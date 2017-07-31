" مكة " تسجل أعلى حرارة بـ " المملكة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن مكة المكرمة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث بلغت خمسين درجة مئوية في الظل.

وتعتبر هذه هي درجة الحرارة الأعلى في مكة المكرمة منذ عام 2014، حيثُ وصلت حينها إلى 51 درجة مئوية وفقاً لطقس العرب.

وجاءت منطقتا الأحساء والقيصومة شرقي المملكة، في المرتبة الثانية من ناحية درجات الحرارة،حيث وصلت العظمى إلى ما يُقارب 48.5 مئوية.