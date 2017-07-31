 مسافر عاري يؤخر طائرة أمريكية عن الإقلاع - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مسافر عاري يؤخر طائرة أمريكية عن الإقلاع

مسافر عاري يؤخر طائرة أمريكية عن الإقلاع
نورة الشهري(صدى):

تسبب مسافر أمريكي، في تأخير إقلاع رحلة طيران داخليه في بلاده ، عقب خلع ثيابه التي كان يرتديها قبل الإقلاع .

وكان الراكب خلع كافة ثيابه، أثناء استعداد الطائرة للإقلاع في مطار لاس فيغاس، على نحو الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي ، بالرحلة المتجهة إلى أوكلاند، وتدخلت الشرطة من أجل إبعاد الراكب المزعج من رحلة الطائرة التابعة لشركة ” سبيريت ” .

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن ما حصل كان بدوافع صحية، قائلة إن الشخص الذي جرى إبعاده في حاجة إلى العلاج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 5 ساعات

,, خيبكم الله ، انتم وبلاويكم اللي تجرعونها ,,, قال مريض قال ,,

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