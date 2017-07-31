توقف خدمات مليون منشأة لعدم التزامها بـ " التوطين " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت خدمات ما يقرب من مليون منشأة بالقطاع الخاص؛ لعدم التزامها بقرارات التوطين.

وأضافت المصادر أن عدد المستبعدين من هذه المنشآت بلغ 739.601 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت في النطاقات غير الآمنة 255.356 منشأة.