مدني عسير يعلن أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية الثلاثاء - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير توقع هطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة قد تكون غزيرة تصحب بنشاط الرياح السطحية ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وذلك من ظهيرة الغد الثلاثاء إلى مساء الأربعاء وذلك بناء على تنبيه مبكر وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير عقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين وزوار منطقة عسير والمصطافين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وتحقق الأمن والسلامة، راجياً للجميع السلامة الدائمة.