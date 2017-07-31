فصل توأم ملتصق من الرأس في 30 دقيقة فقط - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أجرى أطباء مستشفي أودينتسوفسكي غربي روسيا ، عملية جراحية لفصل توأم ملتصق من عند الرأس على نحو غير متوقع، ولم تستغرق أكثر من 30 دقيقة .

وكانت عمليات التصوير بالأشعة، قد دفعت الأطباء للاعتقاد بأن الطفلتين ملتصقتين من الجمجمة، وأجريت الاستعدادات لإجراء عملية جراحية معقدة لفصل الطفلتين، لكن المفاجأة السارة أن الالتصاق كان على مستوى جلدتي رأسي الطفلتين فقط، وكانت الجمجمتان منفلصتين بالكامل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال البروفيسور أندري بريتيكو الذي قاد العملية، إن فريقه توقع عملية جراحية معقدة، تستمر لعدة ساعات، وأضاف ” نما جسدي الطفلتين وهما ملتصقتين داخل الرحم، واعتقدنا أن الالتصاق كان على مستوى الجمجمة، لذلك كنا مستعدين لإجراء عملية غاية في التعقيد ” .

وتوقع بريتيكو أن تتعافى الطفلتان بشكل جيد، وينمو شعرهما من جديد في منطقة الالتصاق، وكانت هذه الأخبار بشرى سارة لوالدي الطفلتين، الذين كانا يشعران بالقلق على مصير طفليتهما.