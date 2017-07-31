العمل تستبعد أكثر من 236 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

العمل تستبعد أكثر من 236 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي
كشفت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن النظام الآلي للوزارة استبعد أكثر من 236 ألف مستفيد من كشوفات الضمان الاجتماعي في عام 1437هـ.
وأضافت المصادر أن أن إسقاط هذه الحالات يعود لأسباب مختلفة تتعلق بكل حالة على حدة فهناك حالات تبين أن لديها نشاطاً تجارياً، وبعضهم لديه عدد كبير من العمالة، والبعض الآخر توفاهم الله، فيما أُسقط مستفيدون لعدم استخدامهم الصراف الآلي لمدة عامين.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 5 ساعات
أُسقط مستفيدون لعدم استخدامهم الصراف الآلي لمدة عامين
طيب وش عليكم منهم وليه تتابعون حسابات الناس بدون وجه حق
القرشي[ عدد التعليقات: 1749 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا الكلام قديييييييييم قالوه من قبل ما يدمجوا وزارة الشؤون الإجتماعية مع وزارة العمل فأيش مناسبته
الأن يعيدوه مرة ثانية ؟!
عشان يقولون تعالوا شوفونا ترانا شغالين في قطع أرزاق المساكين والمحتاجين بسبب معلومات قديمة ومغلوطة .
يا معالي وزير العمل أكثر فئة مظلومة ومهضومة حقوقها من وزارتك هي فئة مستفيدين الضمان وذوي الإحتياجات
الخاصة إتقي الله فيهم وأرحمهم فمن لايَرحم لا يُرحم .
الحربي[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 ساعات
بِسْم الله الرحمن الرحيم
أيها المسؤول :(( قلبك عامر بالإيمان)).
مع وافر المحبة.
باال[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما يرتاحوا الا ينصبوا على الضمان حسد اعوذ بالله
الأحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
من راقب الناس مات همآ 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15866 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ض[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 26 دقيقة
اسئل الله ان كان هم مستحقون ومنعتهم منها ان نشوفه فيك عا جلا وليش اجلا تشيك على الصرافات يمكن يتا جر بها ويش لك فيه ليه الحسد كم رصيدك انت الله ينتقم منك فهو خير انتقام اشغلتك نفسك بالمسا كين الله يشغلك فى نفسك