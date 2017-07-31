العمل تستبعد أكثر من 236 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن النظام الآلي للوزارة استبعد أكثر من 236 ألف مستفيد من كشوفات الضمان الاجتماعي في عام 1437هـ.

وأضافت المصادر أن أن إسقاط هذه الحالات يعود لأسباب مختلفة تتعلق بكل حالة على حدة فهناك حالات تبين أن لديها نشاطاً تجارياً، وبعضهم لديه عدد كبير من العمالة، والبعض الآخر توفاهم الله، فيما أُسقط مستفيدون لعدم استخدامهم الصراف الآلي لمدة عامين.