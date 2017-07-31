مشهد تمثيلي جيزاني بس طريف ومضحك جدا - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 31
يوليو
حاط الصليب على صدرك ؟؟ هذا علم بريطانيا مالت عليك وعلى ام الصبيان معك ,,
,, قال تمثيل طريف قال …
.. الله يخلف على ام جابتك ..
تافه
هل تربى هذا الأهبل في بيت مسلمين وتعلم في مدارسنا وصلى في مساجدنا سود الله وجهك ومن باعك فنيلة الصليب لاعاد تلبسها يا ثور
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 3 ساعات
حاط الصليب على صدرك ؟؟ هذا علم بريطانيا مالت عليك وعلى ام الصبيان معك ,,
,, قال تمثيل طريف قال …
.. الله يخلف على ام جابتك ..
العبيوي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 ساعات
تافه
الواقع[ عدد التعليقات: 4868 ] نشر منذ 3 ساعات
هل تربى هذا الأهبل في بيت مسلمين وتعلم في مدارسنا وصلى في مساجدنا سود الله وجهك ومن باعك فنيلة الصليب لاعاد تلبسها يا ثور