 مشهد تمثيلي جيزاني بس طريف ومضحك جدا - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مشهد تمثيلي جيزاني بس طريف ومضحك جدا




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 3 ساعات

حاط الصليب على صدرك ؟؟ هذا علم بريطانيا مالت عليك وعلى ام الصبيان معك ,,

,, قال تمثيل طريف قال …

.. الله يخلف على ام جابتك ..

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 ساعات

تافه

[ عدد التعليقات: 4868 ] نشر منذ 3 ساعات

هل تربى هذا الأهبل في بيت مسلمين وتعلم في مدارسنا وصلى في مساجدنا سود الله وجهك ومن باعك فنيلة الصليب لاعاد تلبسها يا ثور

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