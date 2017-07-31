 هذي غدت راجمات صواريخ - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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هذي غدت راجمات صواريخ




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 1 ساعة

اطلاق الرصاص ماهو شي طيب ..

,, تضر ناس وانت ماتدري وهم من ذالك بعفله ماحسبوا حسابه ,,

,,, جوزوا من اطلاق الرصاص باالهواء لأنه يرجع على من تحته على الارض ,, وتندموا على مافعلتم من دون قصد ,,

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