شاب يشترط 500 إعجاب بالفيسبوك للزواج من صديقته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وضع شاب أمريكي شرط يٌعتبر الأغرب على الإطلاق ، للزواج من صديقته ، حيث أشترط عليها الحصول على ” 500 لايك ” على ” فيسبوك ” لكي يُتِمَّ الزواج .

وكانت قد فشلت أماندا في إقناع حبيبها ستيوارت بالزواج منها على مدى الأعوام العشرة الماضية، وفي النهاية وعدها بالزواج إذا ما تمكنت من الحصول على 500 إعجاب لمنشور على ” فيسبوك “.

وقالت العروس في منشور كتبته على صفحتها: ” كثيرون يعلمون بأنني مرتبطة بستيوارت منذ 13 عاماً، وقد حاولت إقناعه طوال الفترة الماضية بالزواج مني لكنه رفض، وفي النهاية قال لي: إذا ما تمكنتِ من الحصول على 500 إعجاب على فيسبوك خلال هذا الشهر فسأتزوجك في العام المقبل، لذا أتمنى أن ينشر الأصدقاء والعائلة هذا المنشور حتى أحصل على نسبة كبيرة من الإعجابات “.

وحصلت الفتاة على 26 ألف إعجاب حتى الآن، وحصلت على العدد المطلوب في 55 دقيقة فقط.

وعلق ستيوارت على المنشور : ” كل هذا العدد يطلب مني الزواج من أماندا، حسناً سأفعلها في العام المقبل ” .