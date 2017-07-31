 بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل " عروس البحر " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل ” عروس البحر “

بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل ” عروس البحر “

بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل ” عروس البحر “
بيروت(صدى):

شهدت مستشفى الريان في بعلبك اللبنانية، ولادة نادرة لطفلة سورية بشكل سمكة أو كما تسمّى ” عروس البحر “.
وتعتبر هذه الولادة واحدة من أصل مئة ألف ولادة.
يذكر أنّ مثل هذه الحالات لا تعيش أكثر من 24 ساعة بسبب عدم وجود مخرج لها وهي تشبه عروس البحر تمامًا.


الوسوم:, , ,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 6 ساعات

سبحان الله ,, سبحان الخالق العظيم وبحمده ,,

.. يخلق مايشاء ، وله في خلقه شؤون ,,

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 ساعات

سبحان الله ، سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 5 ساعات

سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 1839 ] نشر منذ 5 ساعات

لا اله الا الله و سبحان الله

[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله عدد ماكان وعدد ماكان الى يوم الدين

[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان الله ~

الله يرحمها ويرحم حال اَهلها ~

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *