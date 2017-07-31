بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل " عروس البحر " - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شهدت مستشفى الريان في بعلبك اللبنانية، ولادة نادرة لطفلة سورية بشكل سمكة أو كما تسمّى ” عروس البحر “.

وتعتبر هذه الولادة واحدة من أصل مئة ألف ولادة.

يذكر أنّ مثل هذه الحالات لا تعيش أكثر من 24 ساعة بسبب عدم وجود مخرج لها وهي تشبه عروس البحر تمامًا.