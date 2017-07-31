بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل " عروس البحر " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ولادة نادرة لطفلة سورية على شكل ” عروس البحر “
شهدت مستشفى الريان في بعلبك اللبنانية، ولادة نادرة لطفلة سورية بشكل سمكة أو كما تسمّى ” عروس البحر “.
وتعتبر هذه الولادة واحدة من أصل مئة ألف ولادة.
يذكر أنّ مثل هذه الحالات لا تعيش أكثر من 24 ساعة بسبب عدم وجود مخرج لها وهي تشبه عروس البحر تمامًا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 6 ساعات
سبحان الله ,, سبحان الخالق العظيم وبحمده ,,
.. يخلق مايشاء ، وله في خلقه شؤون ,,
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 ساعات
سبحان الله ، سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الله العظيم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1839 ] نشر منذ 5 ساعات
لا اله الا الله و سبحان الله
رعد[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله عدد ماكان وعدد ماكان الى يوم الدين
سعيد[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
همس ~[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ~
الله يرحمها ويرحم حال اَهلها ~
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15866 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم
سلطان[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13665 ] نشر منذ 2 ساعتين
😣