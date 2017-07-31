إعصار ثان يضرب تايوان - صحيفة صدى الالكترونية

تايبه(صدى):

ضرب إعصار ثان جنوب ووسط تايوان، اليوم الإثنين، بعد 24 ساعة على إعصار “نيسات”.

وأفادت الحكومة التايوانية على موقعها الإلكتروني بإن الإعصار “هايتانغ” ضرب الجنوب والجنوب الغربي للجزيرة ظهر أمس، في حين قال مكتب الطقس المركزي إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الجزيرة إنذارين لعاصفتين في الوقت نفسه منذ 50 عامًا.

ويتوقع أن يؤدي الإعصار “هايتانغ” إلى هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.