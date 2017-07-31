ضوابط وإجراءات جديدة بشأن زواج القاصرات - صحيفة صدى الالكترونية

ضوابط وإجراءات جديدة بشأن زواج القاصرات
كشفت مصادر، عن موافقة الجهات التشريعية على المقترح المقدم من وزارة العدل بشأن وضع ضوابط وإجراءات خاصة بزواج القاصرات.
وأوضحت المصادر، أن الضوابط الخاصة بزواج القاصرات حددت سن القاصرات من 17 سنة فما دون، وأن الضوابط تستوجب موافقة القاضي على الزواج، بعد سماعه موافقة الفتاة وموافقة والدتها، سواءً كانت الفتاة سعودية أم أجنبية.
وشددت الضوابط على التأكد من أهلية الفتاة القاصر الجسمانية والعقلية، من خلال إحالتها بطلب من القاضي لاختصاصية نساء وتوليد، واختصاصية أطفال، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية؛ كي تثبت أهليتها بتقارير معتمدة، تؤكد أن الزواج لا يشكل خطراً عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الموافقة على زواج القاصر تقتضي حضورها لبرنامج “تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج” المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بغرض منحها الفرصة للتهيئة النفسية قبل الزواج، مضيفة أن الضوابط الجديدة نصت على اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وفقاً لأحكام نظام “حماية الطفل”، ومعاقبة أي مأذون يبرم عقد نكاح لفتاة في سن الـ17 فما دون.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1359 ] نشر منذ 7 دقائق
سؤال. مطروح. من الجميع. هل ينطبق هذا. على. المشايخ. والامراء والهوامير. بلاش نلعب على بعض. مسكين المواطن. مأكول ومذموم. ومهضوم حقه. في كل شيء. هذا شرع الله بلغت الفتاة سن الرشد والبلوغ تزوج. على سنة الله ورسوله. هذه الخزعبلات. والخرابيط. دخيله على مجتمعنا. من عجايز وشيبا.ن. مجلس الشورى انه الصورى. سنة الحياة وشرع الله. وحكم الله. يبذلونه لأغراض ودسائس دخيله على الاسلام والمسلمين. خافوا الله. صرنا مضحكة للعالم. بكل شيء. نسير حسب أنظمة وقوانين الشعوب المتخلفة والكبيرة. وما يريدون ويطلبون منا. الدول تتقدم ونحن نتأخر. همنا الجباية. وشفط جيوب المواطنين. والتخلف. والسير خلف الشعوب الاخرى. الله المستعان. نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. يستغلنا. الأعداء. وتستغلها العمالة. والأجانب. وخيرات الله. والبلد بايديهم. يتحكمون بِنَا. في المأكل والمشرب والملبس. وكل شيء. بايديهم. لماذا. ونسمع سَعوَدَة وسعودة وضحك على الدقون. عقول متحجرة. وباليه. عفى عليها الدهر تدير شؤن المواطنين. لهم مصالح وأهواء. ومستفيدين ومرتزقة الخ