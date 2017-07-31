ضوابط وإجراءات جديدة بشأن زواج القاصرات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن موافقة الجهات التشريعية على المقترح المقدم من وزارة العدل بشأن وضع ضوابط وإجراءات خاصة بزواج القاصرات.

وأوضحت المصادر، أن الضوابط الخاصة بزواج القاصرات حددت سن القاصرات من 17 سنة فما دون، وأن الضوابط تستوجب موافقة القاضي على الزواج، بعد سماعه موافقة الفتاة وموافقة والدتها، سواءً كانت الفتاة سعودية أم أجنبية.

وشددت الضوابط على التأكد من أهلية الفتاة القاصر الجسمانية والعقلية، من خلال إحالتها بطلب من القاضي لاختصاصية نساء وتوليد، واختصاصية أطفال، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية؛ كي تثبت أهليتها بتقارير معتمدة، تؤكد أن الزواج لا يشكل خطراً عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الموافقة على زواج القاصر تقتضي حضورها لبرنامج “تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج” المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بغرض منحها الفرصة للتهيئة النفسية قبل الزواج، مضيفة أن الضوابط الجديدة نصت على اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وفقاً لأحكام نظام “حماية الطفل”، ومعاقبة أي مأذون يبرم عقد نكاح لفتاة في سن الـ17 فما دون.