 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق
عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات ” نجران ، عسير ، جازان ، الباحة ” تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، كذلك قد تتأثر السواحل الجنوبية للبحر الأحمر بهطول الأمطار الرعدية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتكون حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وتكون حالة البحر متوسط الموج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 7 ساعات

امطارخير وبركه ~

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