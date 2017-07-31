النقل العام تكشف عن خطتها لخصخصة مشاريع القطارات والمحطات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، عن خطة المؤسسة لخصخصة أجزاء من مشاريع القطارات والمحطات.

وأوضح الرميح، أن مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام بالجبيل، سيطرح من ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحا أنه هناك إقبالا كبيرا من القطاع الخاص على استئجار المحال في محطات قطار الحرمين، وأن التشغيل التجاري للمحطات سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأكد الرميح أن الاستراتيجية العامة للخطوط الحديدية تستهدف أن يكون إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية بحلول عام 2040، نحو 200 مليار ريال، وذلك بعد دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040 لكل خط.