تحذير للمواطنين من بعض التصرفات خلال رحلاتهم السياحية قد تسئ للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، المواطنين من بعض التصرفات خلال رحلاتهم السياحية إلى أوروبا، والتي قد تسيء للمملكة وتؤدي للقبض عليهم بسبب جهلهم بأنظمة بعض البلدان، مثل التودد للأطفال الغرباء.

وأوضح الفاخري، أن التقرب من الأطفال وتقبيلهم دون سابق معرفة، يعتبر تحرشا في أوروبا، وقد يقبض على فاعله وتتم محاكمته، لافتا إلى أن تلك الممارسات تسيء لسمعة المملكة في الخارج، وهو أمر يجب الانتباه له والحذر منه، وفقا لصحيفة عكاظ.