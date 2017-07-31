تحذير للمواطنين من بعض التصرفات خلال رحلاتهم السياحية قد تسئ للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

تحذير للمواطنين من بعض التصرفات خلال رحلاتهم السياحية قد تسئ للمملكة
حذر الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، المواطنين من بعض التصرفات خلال رحلاتهم السياحية إلى أوروبا، والتي قد تسيء للمملكة وتؤدي للقبض عليهم بسبب جهلهم بأنظمة بعض البلدان، مثل التودد للأطفال الغرباء.
وأوضح الفاخري، أن التقرب من الأطفال وتقبيلهم دون سابق معرفة، يعتبر تحرشا في أوروبا، وقد يقبض على فاعله وتتم محاكمته، لافتا إلى أن تلك الممارسات تسيء لسمعة المملكة في الخارج، وهو أمر يجب الانتباه له والحذر منه، وفقا لصحيفة عكاظ.
حاولت افهم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
مافهمت يعني العباءه تسئ مثلا
سلطان[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 7 ساعات
صاحب المقطع المنتشر اللي مقبل الطفلة هذا يوم مايرجع للسعودية اقطعوا جواز سفره ولا عاد يسافر لأي مكان ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 5 ساعات
لابد من توزيع منشورات على المسافرين في المطارات عن قوانين الدول التي متجهين لها
تقبيل الاطفال عندنا من باب الرحمه والشفقه والعطف
لكن عندهم اذا مايقرب لك يعتبرونه تحرش مالت عليهم من زين اخلاقهم وتربيتهم الخايسه